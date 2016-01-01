فيديو.. لحظة مغادرة ترامب مستشفى والتر بالمروحية الرئاسية



ترامب ترامب

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يغادر مستشفى والتر ريد إلى البيت الأبيض بالمروحية الرئاسية مارين 1.







وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في السادسة والنص مساء اليوم، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": شعور جيد حقا، لا تخافوا من كورونا، لا تدعها تسيطر على حياتك، فلقد طورنا بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا، وأشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما.

قد يعجبك أيضا...

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالى، إنها تشعر بتحسن وسوف تستمر في منزلها للراحة وذلك بعد الإعلان عن إصابتها وزوجها بفيروس "كورونا"، حيث قدّمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ـ في تغريدة لها عبر تويتر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين - الشكر إلى الأطباء والقائمين على الرعاية فى كل مكان، مضيفة أنها مستمرة "بالصلوات من أجل المرضى أو الذين لديهم فردٌ من أفراد أسرتهم تأثروا بالفيروس".https://twitter.com/i/broadcasts/1mnxellAeZZJX?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313247221454864387%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2020%2F10%2F6%2FD981D98AD8AFD98AD988-D984D8ADD8B8D8A9-D985D8BAD8A7D8AFD8B1D8A9-D8AAD8B1D8A7D985D8A8-D985D8B3D8AAD8B4D981D989-D988D8A7D984D8AAD8B1-D8A8D8A7D984D985D8B1D988D8ADD98AD8A9-D8A7D984D8B1D8A6D8A7D8B3D98AD8A9%2F5008297