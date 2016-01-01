قال المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه يعتقد أن أجهزة المخابرات الروسية حاولت تسميمه بغاز نادر للأعصاب لأن السلطات رأت فيه تهديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
وأضاف في مقابلة على موقع يوتيوب مع مدون روسي في أول ظهور له عبر الفيديو منذ خروجه من مستشفى في برلين "أدركوا أن هناك مشاكل كبيرة تهددهم قبل انتخابات مجلس الدوما".
ويرفض الكرملين أي إشارة إلى مسؤولية الرئيس فلاديمير بوتين أو السلطات الروسية عن حالة نافالني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نافالنى يكشف محاولة الاستخبارات الروسية تسميمه لتشكيله تهديدا قبل الانتخابات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق