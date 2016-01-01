نافالنى يكشف محاولة الاستخبارات الروسية تسميمه لتشكيله تهديدا قبل الانتخابات



نافالنى نافالنى

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه يعتقد أن أجهزة المخابرات الروسية حاولت تسميمه بغاز نادر للأعصاب لأن السلطات رأت فيه تهديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.



وأضاف في مقابلة على موقع يوتيوب مع مدون روسي في أول ظهور له عبر الفيديو منذ خروجه من مستشفى في برلين "أدركوا أن هناك مشاكل كبيرة تهددهم قبل انتخابات مجلس الدوما".



ويرفض الكرملين أي إشارة إلى مسؤولية الرئيس فلاديمير بوتين أو السلطات الروسية عن حالة نافالني.

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وقال نافالني إنه لم يكن يعرف كيف دخل غاز الأعصاب نوفيتشوك جسمه لكنه ظن أنه ربما لمس شيئا ما.