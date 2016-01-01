تعرف على موقف صالح جمعة من فسخ التعاقد مع الأهلى بسبب بند الـ10%

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى، من مسألة فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء بسبب عدم مشاركته فى المباريات أو على الأقل فى 10% من مباريات الفريق الأحمر بالموسم الجارى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: بالنسبة لصالح جمعة سألنا شئون اللاعبين أكدوا أن بند الـ 10% من المشاركة غير مطبق لدينا وكل اتحاد له لوائحه.
وأضاف: أيوب الكعبى عاد إلى الوداد البيضاوى ويتدرب حالياً مع الفريق بعد انتهاء إعارته لناديه الصينى، وإذا تم قيده فى القائمة المحلية فمن حقه أن يشارك، لأنه كان مسجلا بالفعل وبعد ذلك تم رفع الاسم، والبعض أكد أنه ممكن يشارك مع الوداد بعد فتح باب القيد فى المغرب.
واختتم: أشكر الاتحاد على لفتة مؤمن زكريا فى تصوير الزى الجديد للمنتخب.
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