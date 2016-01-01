تعرف على موقف صالح جمعة من فسخ التعاقد مع الأهلى بسبب بند الـ10%



صالح جمعة صالح جمعة

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى، من مسألة فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء بسبب عدم مشاركته فى المباريات أو على الأقل فى 10% من مباريات الفريق الأحمر بالموسم الجارى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: بالنسبة لصالح جمعة سألنا شئون اللاعبين أكدوا أن بند الـ 10% من المشاركة غير مطبق لدينا وكل اتحاد له لوائحه.



وأضاف: أيوب الكعبى عاد إلى الوداد البيضاوى ويتدرب حالياً مع الفريق بعد انتهاء إعارته لناديه الصينى، وإذا تم قيده فى القائمة المحلية فمن حقه أن يشارك، لأنه كان مسجلا بالفعل وبعد ذلك تم رفع الاسم، والبعض أكد أنه ممكن يشارك مع الوداد بعد فتح باب القيد فى المغرب.



واختتم: أشكر الاتحاد على لفتة مؤمن زكريا فى تصوير الزى الجديد للمنتخب.

قد يعجبك أيضا...

فى سياق آخر كثّف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتأتي محاولات الأهلي القوية لضم الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما انتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق، حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلي في الانتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل اقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيدًا كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أن بعثة الفريق المتجهة للمغرب يوم 13 أكتوبر الجارى سوف تخضع لإجراء مسحة طبية فى القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا.