لسان قطر الإرهابي، كيان لا يتمتع بالحد الأدنى من المعايير المهنية فى الإعلام، هكذا عرفت قناة الجزيرة القطرية منذ تأسيسها عام 1996 وحتى اليوم، اعتادت الفضائية دائما على التحالف مع الشيطان، والإساءة لقادة محيطها العرب، والتمجيد فى الإرهابيين والقتلة ومنحهم أبواقها وفرص الحديث عبر شاشاتها للتحريض ضد البلدان العربية، أجندة مشبوهة تبنتها القناة القطرية.
الشواهد عديدة على ذلك، فمن إسائتها لسلطان عمان السلطان قابوس الراحل وانتهاك حرمته بعد وفاته، مرورا بتمجيد قائد فيلق القدس الإيرانى السابق قاسم سليمانى الذى تنظر إليه بلدان الخليج والعرب بارتياب شديد، وتجاهلها أزمات الدوحة ولاسيما الانقلاب الذى نفذه حمد بن خليفه أمير قطر السابق على والده يونيو 1995ومطاردة أمير قطر الحالى تميم بن حمد لأعضاء آل ثانى وزجهم فى السجون، تكشفت المؤامرة القطرية على العرب.
احدى تلك الشواهد كانت قبل أسابيع، حيث أثار مذيع "الجزيرة" القطرية فيصل القاسم عاصفة غضب فى سلطنة عمان، بعد إساءته لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، ونشر القاسم تغريدة حرض فيها عن الدول العربية التي قال إنها تطبع أو تدافع عن إسرائيل، وأرفق تغريدته بصورة تجمع السلطان قابوس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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التعليقات على لسان قطر الإرهابى.. الجزيرة تاريخ من التطاول والتبجح على قادة ورموز العرب
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