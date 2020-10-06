

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-10-2020 سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-10-2020

يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء 6-10-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا للتدولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة في سوق تداول العملات المحلية.



وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر العملة السعودية في مواجهة الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-10-2020

استقر سعر الريال في بنك مصر حيث حقق 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر السعر فيالبنك الإسلامي وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك العربي الأفريقي، جاء بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وبلغت العملة السعودية في البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في بنك عودة بسعر 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.وتأتي العملة السعودية من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".