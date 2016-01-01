كيف استعدت مصر للموجة الثانية من كورونا؟

يتخوف كثيرون من حدوث موجة ثانية لكورونا فى مصر بعد ارتفاع ملحوظ في الإصابات بمعظم بلدان العالم، وتحدثت أوساط طبية عن أن الأرقام والشواهد تقول بأننا على شفا موجة ثانية، فكيف استعدت مصر؟.
وزيرة الصحة والسكان أعدت خطة لمواجهة الموجة الثانية، وكشفت أمام اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضى استعدادات الوزارة، وأبرزها تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى وتنظيم برنامج تدريبى فى مستشفيات الحميات بالتعاون مع الصحة العالمية دورة لمرشحى جميع مستشفيات الصدر للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبى الرئوى.
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