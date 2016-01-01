السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: الأطماع في مصر لم تنته والتهديدات لم تقل



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأطماع في مصر لم تنته والتهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لن تقل، مشيرا إلى أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن والاستقرار هو إنجاز يشهد به العالم كله.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن الحفاظ على أمن وطن كبير في حجم مصر، في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب، وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة.



وأضاف الرئيس السيسي أن التنمية الشاملة المستدامة هو الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر، مؤكدا أن مستقبل الأوطان لا تصنعه المزايدات والشعارات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.



وأوضح أننا "في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل لصون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".

