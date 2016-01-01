السيسي: نستلهم من نصر أكتوبر نورا نسير على دربه لتحقيق حاضرنا



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حرب أكتوبر بعثت في نفوس المصريين روحا تتسم بالإصرار والتحدي، مؤكدًا أن شعب مصر العظيم قادر على مواجهة الصعاب والتحديات، منوهًا إلى أن مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وتستعيد قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، أننا نحتفل بعظمة ماضي مصر فى انتصارات أكتوبر الذي نستلهم منه نورا نسير على دربه لتحقيق حاضرنا.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نسعى لتحقيق الآمال العريضة التى يتطلع إليها شعب مصر، موجهًا التحية لجيل أكتوبر الذى حقق النصر، رفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ .

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تحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.