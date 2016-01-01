قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حرب أكتوبر بعثت في نفوس المصريين روحا تتسم بالإصرار والتحدي، مؤكدًا أن شعب مصر العظيم قادر على مواجهة الصعاب والتحديات، منوهًا إلى أن مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وتستعيد قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، أننا نحتفل بعظمة ماضي مصر فى انتصارات أكتوبر الذي نستلهم منه نورا نسير على دربه لتحقيق حاضرنا.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نسعى لتحقيق الآمال العريضة التى يتطلع إليها شعب مصر، موجهًا التحية لجيل أكتوبر الذى حقق النصر، رفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السيسي: نستلهم من نصر أكتوبر نورا نسير على دربه لتحقيق حاضرنا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق