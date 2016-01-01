السيسي: الحق الذى يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر فى النهاية



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تعلمنا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر فى النهاية وأن الشعب المصرى لا يفرط فى أرضه وقادر على حمايتها، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر بل حققت فيها أعظم انتصاراتها.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن الحرب أكدت قدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم يقتصر أثرها على المدة الزمنية للحرب بينما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر وتعبث فى نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدة.



تحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

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وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.