

“بالصور” دراجات كانام النارية تنضم إلى دوريات شرطة دبي “بالصور” دراجات كانام النارية تنضم إلى دوريات شرطة دبي

المربع نت – دشّن الفريق “عبدالله خليفة المري” القائد العام لشرطة دبي، دوريات الدراجات النارية الفارهة من نوع “كانام” ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور خلال الأحداث والمناسبات والفعاليات التي تُقام بدبي، بجانب مرافقة المواكب الرسمية.



وعلق الفريق “عبدالله المري” على ذلك التدشين، قائلاً: “إن تدشين الدراجات الفارهة الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام أحدث الوسائل في العمل الشرطي، والتي تحتوي على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقديم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور والعمل على إسعادهم”.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراجات تتسم بالقوة والثبات أثناء قيادتها في الشارع، مع سهولة استخدامها للعمل الشرطي كونها مكونة من 3 إطارات مما يُسهل عملية التحكم بها والتوازن، كما تحتوي على أحدث كاميرات المراقبة المُتصلة بمركز القيادة والسيطرة؛ لنقل الأحداث بشكل مباشر من موقع الحدث.