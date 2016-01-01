

تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر

شهدت الفترة الماضية إعلان شركة كيان ايجيبت عن ميعاد طرح سيارة سيات ليون 2021، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الإسبانية، حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم هذا الموديل من السيارة مع بداية عام 2021 القادم.



جدير بالذكر أن هذا الموديل القادم ينتمي للجيل الرابع الجديد كليا من سيات ليون، وهو الجيل الذي تم تقديمه لأول مرة في يناير 2020، وهو مصمم على قاعدة عجلات MQB من تطوير مجموعة فولكس فاجن، وهي نفس القاعدة المستخدمة في سيارات أخرى من المجموعة الألمانية مثل سيارة جولف الجديدة واودي A8 وسكودا أوكتافيا.



وفي الوقت الحالي تقدم كيان ايجيبت موديل 2020 من هذه السيارة في السوق المصري، وذلك بفئة واحدة فقط سعرها يبلغ 369 ألف و900 جنيه.