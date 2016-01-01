تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر

صورة الخبر: تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر
تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر

شهدت الفترة الماضية إعلان شركة كيان ايجيبت عن ميعاد طرح سيارة سيات ليون 2021، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الإسبانية، حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم هذا الموديل من السيارة مع بداية عام 2021 القادم.

جدير بالذكر أن هذا الموديل القادم ينتمي للجيل الرابع الجديد كليا من سيات ليون، وهو الجيل الذي تم تقديمه لأول مرة في يناير 2020، وهو مصمم على قاعدة عجلات MQB من تطوير مجموعة فولكس فاجن، وهي نفس القاعدة المستخدمة في سيارات أخرى من المجموعة الألمانية مثل سيارة جولف الجديدة واودي A8 وسكودا أوكتافيا.

وفي الوقت الحالي تقدم كيان ايجيبت موديل 2020 من هذه السيارة في السوق المصري، وذلك بفئة واحدة فقط سعرها يبلغ 369 ألف و900 جنيه.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من سيات ليون في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98121

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager