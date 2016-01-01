شركة صينية تطلق تقليد كورفيت الجيل الأول.. وجنرال موتورز ترد!

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صورة الخبر: شركة صينية تطلق تقليد كورفيت الجيل الأول.. وجنرال موتورز ترد!
شركة صينية تطلق تقليد كورفيت الجيل الأول.. وجنرال موتورز ترد!

المربع نت – دشنت شركة “سونج سان موتورز” الصينية سيارة جديدة في معرض بكين 2020 باسم “SS دولفين”، بتصميم مماثل تماماً لكورفيت C1 الأولى على الإطلاق ومحرك هجين بالقابس.

وصرحت الشركة الصينية أن “دولفين” ليست مجرد تقليد مباشر بل أقرب لتصميم مستوحى من السيارة الكلاسيكية مع إضافة بعض العناصر الحديثة، وقد أصدرت جنرال موتورز تصريحاً تؤكد فيه عدم اعتراضها على السيارة الصينية.

وتعتمد SS دولفين على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بالتوازي مع محرك كهربائي وبطارية 16 كيلوواط\س بمدى كهربائي صافي 100 كيلومتر وقوة 315 حصان وعزم دوران 535 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة إلى 100 كلم\س في 4.9 ثانية، مع داخلية عصرية بشاشة لمسية ولوحة عدادات رقمية بالكامل.

صورة الخبر: شركة صينية تطلق تقليد كورفيت الجيل الأول.. وجنرال موتورز ترد!

صورة الخبر: شركة صينية تطلق تقليد كورفيت الجيل الأول.. وجنرال موتورز ترد!

المصدر: المربع نت

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