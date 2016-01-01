حصل الأميركيان هارفي جيه ألتر وتشارلز إم رايس، والعالم البريطاني مايكل هوتون، على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء، الاثنين، لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".
وأعلن رئيس لجنة نوبل، توماس بيرلمان، أسماء الفائزين في ستوكهولم، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 70 مليون حالة إصابة بالتهاب الكبد في جميع أنحاء العالم، و400 ألف حالة وفاة كل عام. والمرض المزمن هو سبب رئيسي لالتهاب الكبد والسرطان.
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التعليقات على جائزة نوبل بالطب إلى مكتشفي "فيروس الكبد الوبائي سي"
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