الى جانب الحمى والسعال، فإن أحد الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد 19" هو فقدان حاسة الشم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون العلامة الوحيدة، ويمكن أن تستمر المشكلة لأشهر بعد زوال المرض.
يصيب فقدان الشم أكثر من نصف مرضى فيروس كورونا، ويقول معظمهم إنهم غير قادرين على تذوق أي شيء، ولكن عندما تبدأ الحواس في التعافي، قد يكون هناك شيء أسوأ، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
يتحدث الكثيرون الآن عن "الروائح الوهمية" - تصور الروائح التي ليست موجودة بالفعل - ولا شيء منها تقريبا لطيف. أفاد بعضهم بوجود رائحة دائمة للسجائر أو نفايات متعفنة.
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التعليقات على "الروائح الكريهة".. شبح يطارد مصابي كورونا
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