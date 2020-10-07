مد فترة اختبارالقدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا

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أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية المؤهلة للاتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة فى ظل رغبة العديد من الطلاب للالتحاق بالكلية.



وحددت الجامعة استمرار مد اعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية الى يوم الاربعاء الموافق 7/10/2020



وقالت هديرالجوهرى المتحدث الإعلامى لجامعة الدلتا التكنولوجيا فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" انه على الطالب الراغب فى الالتحاق بجامعة الدلتا التكنولوجيا تقديم طلب لاداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق ويتم تحديد يوم الخاص الطالب من خلال الموقع الخاص بالتنسيق.

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وتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الفنية، وتعد امتدادا لمسار التعليم الفنى وإكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتهدف إلى تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ليكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية و إحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر.وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 4 برامج تكنولوجيا للدراسة هي:- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس- برنامج تكنولوجيا الاوتوترونكس- برنامج تكنولوجيا معلومات- برنامج تكنولوجيا طاقة جديدة ومتجددة