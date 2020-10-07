أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية المؤهلة للاتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة فى ظل رغبة العديد من الطلاب للالتحاق بالكلية.
وحددت الجامعة استمرار مد اعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية الى يوم الاربعاء الموافق 7/10/2020
وقالت هديرالجوهرى المتحدث الإعلامى لجامعة الدلتا التكنولوجيا فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" انه على الطالب الراغب فى الالتحاق بجامعة الدلتا التكنولوجيا تقديم طلب لاداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق ويتم تحديد يوم الخاص الطالب من خلال الموقع الخاص بالتنسيق.
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التعليقات على مد فترة اختبارالقدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا
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