للطلاب الوافدين .. كل ما تريد معرفته عن ماجستير طب أسنان القاهرة



طب أسنان القاهرة طب أسنان القاهرة

تستقبل كلية الطب والاسنان بجامعة القاهرة، الكثير من الطلاب الوافدين للعام الجامعي الجديد 2020/2021، والراغبين في الالتحاق ببرامجها الدراسية في مختلف التخصصات الطبية للحصول على درجة الماجستير، وفي هذا التقرير يوضح "صدى البلد" الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق من خلال الخطوات الاتية :







يتم تقدم الأطباء الوافدين وتحميل صور المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي :

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https://tinyurl.com/Masterforeign- سيتم موافاة المتقدم بقبول طلب الالتحاق على بريده الإلكتروني في حالة تحميل جميع الأوراق المطلوبة- بعد ذلك يتم إخطار الطالب بنتيجة القبول لدراسة الماجستير على بريده الإلكتروني لتقديم أصول الأوراق لإدارة الدراسات العليا بالكلية فى حالة قبوله مبدئيا .شروط القيد بدرجة الماجيستير :- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها (من قبل المجلس الأعلى للجامعات) من أحد المعاهد العلمية المعترف بها- أن يكون الطالب حاصل على تقدير عام جيد وتقدير مادة التخصص جيد على الأقلأن يكون قد أمضى عام خبرة بعد السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز).- موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة الماجستير وكذلك على فرع التخصص كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغًا كاملًا طوال مدة الدراسةموافقة مجلس القسم المختص -- سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو طبقًا للموعد المحدد والمعلن بالكلية ويستثنى من هذا الشرط المعيدون والأطباء المقيمون وطلاب المنح الدراسيةوبالنسبة للمستندات المطلوبة لتقديم الأطباء الوافدين :- معادلة الشهادة إذا كان الطالب غير خريجى الجامعات الحكومية المصرية مصدقة من الخارجية المصرية والسفارة التابع لها الطبيب- شهادة التخرج بالتقديرات وبيان الدرجات مصدقة من الخارجية المصرية والسفارة التابع لها الطبيب- شهادة الامتياز او شهادة مزاولة المهنة مصدقة من الخارجية المصرية والسفارة التابع لها الطبيبشهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية والسفارة التابع لها الطبيب-إفادة بأنه أمضى عام خبرة بعد السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز)-صورة شخصيه حديثة للطالب -- اجتياز اختبار اجادة اللغة الانجليزية (التويفل المحلي) بواقع 450 درجة أو ما يعادلها بسبع درجات على الاقلصورة جواز السفر ساري الصلاحية إضافة إلى السيرة الذاتية للطالب -- إيصال سداد مبلغ 1500 ج.م على حساب صندوق رعاية الطلاب الوافدين ببنك مصر- ما يفيد بإجتياز أو قيد الطالب بالتدريب الاكلينيكي بالقسم المراد التسجيل فيه لمدة 3 أشهر على الأقل (فى التخصصات الإكلينيكية فقط )إثبات التقديم عبر الموقع الالكتروني ، كما يمكن للطالب استيفاء استمارة المعلومات بإدارة الدراسات العليا في مقر الكلية في حالة عدم القدرة على التقدم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة لقبول ومنح الوافدين.