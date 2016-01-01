وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اعفاء 10 ملايين طالب وطالبة من اجمالي 23 مليون طالب في مدارسنا المصرية ، لافتًا إلى أن مقدار هذه الاعفاءات بلغ مليار و 200 مليون جنيه.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الفئات التي تقرر اعفاؤها من المصروفات المدرسية تتمثل في :: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي ، أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه صدر مؤخرًا أيضا قرارا جديدا بإعفاء ابناء الاسر الاولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لافتا إلى أن اجمالي هؤلاء الاطفال ، مليون طفل وهذا نوع من التكافل الاجتماعي بيننا .

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية هذا العام على دفعتين، إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني.وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه.من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .صفوف التعلمي الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه .