قصة بطل .. الشهيد عاطف السادات وتدميره لمطارات ودفاعات العدو الإسرائيلي في سيناء..فيديو



الشهيد عاطف السادات الشهيد عاطف السادات

كانت مصر حبه الأول والأخير، فلم يتزوج، كان دائما يردد "فرحتي الحقيقية هي يوم أن تنتصر مصر، وتنسحب إسرائيل من سيناء ويعود علم مصر يرفرف من جديد فوق رمالها"، وبالرغم من كونه الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان مثالا للجميع في الانضباط والالتزام والقيم العريقة التي نشأ عليها منذ الصغر، أنه الشهيد عاطف السادات.



نشأته

ولد الشهيد عاطف السادات في شهر مارس عام 1948، وكان في صباه يعشق الحياة العسكرية ويحلم بأن يكون ضابط طيار، وتحققت أمنيته بعد تخرجه من مدرسة كوبري القبة الثانوية بنين ليلتحق بالكلية الجوية ويتخرج فيها عام 1966، واستشهد في السادس من أكتوبر عام 1973 عن عمر لم يتجاوز الـ 25 عاما متخذًا من العلا سبيلاً إلى المجد.



كان البطل شديد الذكاء يتمتع بروح معنوية عالية وحب جارف لوطنه لم يتخلف عن التدريب ولو لمرة واحدة، شارك في حرب الاستنزاف وكان دائما يردد لابد من معركة جديدة ليري العالم قدرة المقاتل المصري وكفاءته، يشدد من عزيمة من حوله في التدريب قائلا: "إن هذه الطلعات هي تدريب لليوم الكبير"، للمعركة التي نذر لها كل حياته.

قد يعجبك أيضا...

ومع اقتراب ساعة الصفر وفي تمام الواحدة والنصف من بعد ظهر السادس من اكتوبر عام 1973، وقف قائد لواء القاذفات المقاتلة وأمامه الطيارون بينهم النقيب طيار محمد عاطف أنور السادات يأخذون التلقين النهائي، ويتحدد لكل منهم الأهداف المطلوب قصفها وتدميرها بكل دقة.قائمة الطلعة الأولى للضربة الجويةعين عاطف السادات ضمن قائمة الموجة الثانية للضربة التي خطط لها ضرب أهداف جديدة للعدو في عمق سيناء، ولكن أمام إصراره وحماسه الشديد تم نقل اسمه بناء علي رغبته ضمن قائمة الطلعة الأولي التي تم التخطيط لتكون ضربة مفاجئة بقوة 200 طائرة استهدفت مطارات "المليز وتمادا ورأس نصراني".بالإضافة إلي مركزين قيادة للعدو بمنطقة أم مرجم، وعشرة مواقع صواريخ، وثلاثة مراكز قيادة وسيطرة وإعاقة الكترونية، وعدد من محطات الرادار والمدفعية، وثلاث مناطق للشئون الإدارية وبعض نقاط خط بارليف الحصينة.كانت الفرحة غامرة والبسمة تعلو وجوه الطيارين وهم يصعدون لطائراتهم المحملة بالقنابل والصواريخ وكل ما يدور في أذهانهم استرداد كرامة الوطن والثأر لهزيمة أزالت الخبث وأظهرت المعدن الحقيقي للمصريين، أسند للنقيبةعاطف السادات مهمة قيادة تشكيل فرعي لتدمير عدة بطاريات لصواريخ الهوك المكلفة بحماية مطار المليز لحرمان العدو من استخدامها ضد قواتنا.تدمير صواريخ هوك إٍسرائيليةفي تمام الثانية وخمس دقائق من ظهر 6 أكتوبر انطلق البطل بسرعة مذهلة ليعبر قناة السويس علي ارتفاع منخفض متفاديا التقاطه بشبكات الرادار ووسائل الإنذار، لينقض على الموقع المحدد له ويطلق عدد من صواريخ أرض جو ويدمرة تماما، وينجح في تدمير موقع صواريخ الهوك الاسرائيلية.استشهاد البطلفيما قام باقي التشكيل بضرب مطار المليز وأصابته إصابات بالغة، وقام البطل بالتحليق فوق المطار مرتين للتأكد من تدمير الأهداف والبحث عن أهداف جديدة وخلال الدورة الثالثة تصاب الطائرة في الجو لتصعد الروح الشريفة إلي خالقه، كانت الساعة وقتها قد تجاوزت الثانية وأثنتي عشرة دقيقة وفي نفس اللحظة بدأت إشارات اللاسلكي تتوالي بنجاح الضربة الجوية في تنفيذ جميع المهام المحددة لها .يعود باقي التشكيل إلي قاعدة الانطلاق بعد تنفيذ المهام، ويسأل أحد الطيارين علي رفيق السلاح أين عاطف السادات ؟ ليخيم الوجوم على وجوه الجميع فقد نال الشهادة بعد أن تحقق أمله وساهم في التمهيد لهذا الانتصار العظيم.