أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن لمدة 7200 شهر، أي 600 سنة، ضد شاب مجرم يبلغ من العمر 32 عاماً فقط، وذلك نتيجة ارتكابه جريمة بشعة بحق أطفال أبرياء لينتهي به الأمر سجيناً لهذه المدة في واحد من الأحكام النادرة التي تصدر عن القضاء الأميركي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، نشرته العديد من الصحف الغربية واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن محكمة في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما أدانت ماثيو ميلر (32 سنة) بارتكابه جريمة إجبار طفلين دون سن الخامسة من العمر على تصوير مقاطع إباحية، حيث اعترف ميلر بشذوذه الجنسي وبالذنب الذي ارتكبه، ما انتهى به إلى حكم بالسجن لمدة سبعة آلاف و200 شهر.
وبحسب ما نقلت جريدة "الصن" The Sun البريطانية فإن الادعاء العام قال إن المواد الإباحية للأطفال "سلبت الأطفال طفولتهم" وطلب من المحكمة إنزال أقسى العقوبة بحق المجرم الشاذ جنسياً.
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التعليقات على حكم نادر.. السجن 600 سنة لأميركي وهذه جريمته
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