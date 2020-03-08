

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 5-10-2020 أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 5-10-2020

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين؛ استقرارا على مستوي التداولات بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.28 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.02 جنيه للشراء و 17.13 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.37 جنيه للشراء و 18.49 جنيه للبيع.وسجل سعر الـ100 ياباني نحو 14.88 جنيه للشراء و 14.98 جنيه للبيع.ووصل سعر اليوان الصيني إلي 2.3 جنيه للشراء ة 2.32 جنيه للبيع.وعلي مستوي العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيعوسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.23 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.وكانت أسعار صرف العملات الأجنبية قد شهدت تباينا أمام الجنيه في البنوك المصرية، في تعاملات أمس الأحد، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل نحو 18.47 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.36 جنيه للشراء و20.49 جنيه للبيع.