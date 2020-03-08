

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,2 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,2 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي، وهو الشهر الحادى والعشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 4 مليارات و288 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و337 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.



جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 11 ألفًا و218 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و677 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 851 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.



وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال سبتمبر الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 966 مليون جنيه.

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وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1017 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 690 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 67 مليون جنيه.وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 750 رسالة قطع غيار سيارات خلال سبتمبر الماضي بقيمة بلغت 919 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 89 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 16 مليون جنيه.