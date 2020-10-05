

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 5-10-2020 فى البنوك المصرية سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 5-10-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 5-10-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:



عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع كافة مؤشراتها في أولى جلساتها عقب الحداد على وفاة أمير الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.06% رابحًا 184.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6205.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.77% رابحًا 76.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4379.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 2.73% رابحًا 148.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5594 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.29% رابحًا 98.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4418.48 نقطة.



محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية الأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.69 جنيه وللبيع 51.61.

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سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 5-10-2020تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للراء 47.51 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.61 جنيه وللبيع 51.61، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.86 جنيه وللبيع 51.68، كما تراجع الدينار في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.55، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.86 جنيه وللبيع 51.43.أسعار الدينار الكويتيوواصل الدينار الكويتي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.10 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي تراجع الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.57.وفي المصرف العربي الدولي سجل الدينار الكويتي تراجعًا ليسجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.55، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.61، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.55.