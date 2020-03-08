شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 5-10-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة حيث سجلت أسعار البلطى المزارع "2" ما بين 17 و21 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل مابين 23- 26 جنيهًا، وسجل البلطى الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها.
سجلت أسعار السمك البورى البورى" 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات.
وسجل السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها، والوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.
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التعليقات على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. المكرونة السويسي 60 جنيها
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