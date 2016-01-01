

مواصفات جيلي ازكارا 2021 وأسعارها في السعودية مواصفات جيلي ازكارا 2021 وأسعارها في السعودية

المربع نت – دشنت وكالة جيلي الوعلان في السعودية رسمياً الأس يو في الجديدة ازكارا 2021، وتأتي السيارة بتصميم عصري وتقنيات متطورة، ونستعرض فيما يلي أبرز مواصفاتها.



الأبعاد



الطول 4,519 ملم

العرض 1,831 ملم

الارتفاع 1,694 ملم

قاعدة العجلات 2,670 ملم

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1- تصميم السيارة: كروس أوفر بتصميم انسيابي أنيق مع العديد من الخطوط الديناميكية والتي تعطي السيارة مظهر رياضي، بجانب شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية هجومية متصلة عبر شريط معدني.2- قمرة القيادة: تتمتع بالفخامة مع الرحابة والتي تعطي الراكب شعور بالراحة، بجانب زجاج عازل للحرارة ونظام فلتر يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.3- شاشة معلومات ترفيهية 12.3 بوصة – لوحة عدادات 7 بوصة – دعم البصمة – مثبت سرعة – فتحة سقف بانورامية.4- فتح وإغلاق الشنطة كهربائيا – تعتيم تلقائي لمرآة الرؤية الخلفية – زجاج عازل للحرارة5- ستة وسائد هوائية لحماية السائق وأسرته6- مساعدة ركن السيارة الآلي – بحث تلقائي عن موقف للسيارة – مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية – الكشف عن النقاط العمياء – نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات).7- خيارين للمحرك، الأول محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 177 حصان وعزم دوران 255 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي، والثاني محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات ونظام دفع رباعي.8- تأتي السيارة بثلاث فئات وهم كما يلي:فئة بيسك: 77,045 ريال (دفع أمامي)فئة كومفورت: 84,395 ريال (دفع أمامي) – 87,545 ريال (دفع رباعي)فئة لكجري: 92,796 ﷼ (دفع رباعي)