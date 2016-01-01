

أسعار ومواصفات رينو كادجار 2021 بعد التخفيض أسعار ومواصفات رينو كادجار 2021 بعد التخفيض

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، مطلع الشهر الجاري، عن تخفيضات على فئات سيارة رينو كادجار موديل 2021. وأصبح سعر الفئة الأولى من سيارة رينو كادجار يبدأ من ٣٦٤ الف جنية وسعر الفئة الثانية 399 الف جنية، أما سعر الفئة الثالثة فقد أصبح 424 الف جنية.



تتوفر سيارة رينو كادجار بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مجهز بشاحن توربيني لقوم بتوليد قوة حصانية تصل إلى 130 حصان وعزم دوران يصل إلى 205 نيوت وذلك عند وصول عدد دورات المحرك إلى 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات.



أما بالنسبة لتجهيزات رينو كادجار، فالفئة الأولى من السيارة E1 Vision مجهزة بالتالي:

‏ABS,EBD,ESP,EBA 6 وسائد هوائية (أمامية و جانبية) وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة و نظام المساعدة عند البدء على المرتفعات ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وزجاج خلفى وجانبى مظلل ومصابيح إضاءة أمامية هالوجين + مصابيح LED للإضاءة النهارية المستمرة ومصابيح ضباب أمامية و خلفية وحساسات ركن خلفية وشاشة عدادات ديجيتال

وفرامل يد كهربائية ونظام مثبت و محدد للسرعة وعجلة قيادة مكسوة جلد.

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بالإضافة لما سبق يتم تجهيز الفئة الثاني KADJAR E2 Dynamic بالتالي:تكييف هواء اوتوماتيكي ثنائي التبريد ومرايا الرؤية الجانبية يمكن طيها كهربائيًا ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي) ونظام التشغيل التلقائي للمصابيح و المساحات وإضائة داخلية متعددة الألوان وشاشة “7 تعمل باللمس بنظام 2 R-LINK مع نظام ملاحة و معلومات عن السيارة وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع نظام أندرويد و أبلمقاعد قماش/ جلد.فيما تزيد الفئة الثالثة KADJAR E3 Signature عن الفئة الثانية بالتالي:جنوط رياضية مقاس 18 بوصة ونظام كشف النقاط العمياء ونظام ركن السيارة آليًا ونظام إضاءة LED متكامل ومصابيح ضباب أمامية LED وحساسات ركن أمامية و خلفية مع كاميرا خلفية وسقف زجاج بانوراما ومخارج تكييف هواء خلفية ومراية خلفيه ذاتية التعتيم ومقاعد مكسوة جلد مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية و التحكم كهربائيًا بمقعد السائق.