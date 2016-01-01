أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، مطلع الشهر الجاري، عن تخفيضات على فئات سيارة رينو كادجار موديل 2021. وأصبح سعر الفئة الأولى من سيارة رينو كادجار يبدأ من ٣٦٤ الف جنية وسعر الفئة الثانية 399 الف جنية، أما سعر الفئة الثالثة فقد أصبح 424 الف جنية.
تتوفر سيارة رينو كادجار بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مجهز بشاحن توربيني لقوم بتوليد قوة حصانية تصل إلى 130 حصان وعزم دوران يصل إلى 205 نيوت وذلك عند وصول عدد دورات المحرك إلى 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات.
أما بالنسبة لتجهيزات رينو كادجار، فالفئة الأولى من السيارة E1 Vision مجهزة بالتالي:
ABS,EBD,ESP,EBA 6 وسائد هوائية (أمامية و جانبية) وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة و نظام المساعدة عند البدء على المرتفعات ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وزجاج خلفى وجانبى مظلل ومصابيح إضاءة أمامية هالوجين + مصابيح LED للإضاءة النهارية المستمرة ومصابيح ضباب أمامية و خلفية وحساسات ركن خلفية وشاشة عدادات ديجيتال
وفرامل يد كهربائية ونظام مثبت و محدد للسرعة وعجلة قيادة مكسوة جلد.
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التعليقات على أسعار ومواصفات رينو كادجار 2021 بعد التخفيض
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