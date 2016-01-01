

سيات أتيكا 2021 تنطلق بشكلها المعدل في السوق المصري سيات أتيكا 2021 تنطلق بشكلها المعدل في السوق المصري

من خلال وكيلها الرسمي شركة كيان ايجيبت، أطلقت شركة سيات في مصر موديل 2021 من سيارتها أتيكا ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمها الوكيل بعدة فئات مختلفة في التجهيزات وأسعارهم الجديدة كالتالي:



- فئة أولى 425 ألف جنيه (لا زيادة عن موديل 2020).



- فئة ثانية 475 ألف جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه عن موديل 2020).

- فئة ثالثة 535 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه عن موديل 2020).- فئة رابعة (فئة جديدة) بسعر 550 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.



