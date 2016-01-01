وسط تقديم عدد كبير من وكلاء السيارات لموديلات 2021 الجديدة في مصر، أعلنت شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات شيفروليه في مصر عن تقديم موديل 2021 من سيارتها شيفروليه ماليبو في السوق المحلي، وذلك بفئتين فقط وليست ثلاثة كموديل 2020، حيث كانت أسعار هاتين الفئتين كالتالي:
- فئة أولى بسعر 390 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 450 ألف جنيه.
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التعليقات على المنصور للسيارات تقدم شيفروليه ماليبو 2021 في مصر
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