تعتمد صحة الإنسان على اتباع مجموعة من الأنشطة الحياتية الموصى بها من قبل الخبراء ومنها بعض العادات الغذائية، التي تساهم في تعزيز التمثيل الغذائي للجسم وزيادة قدرته على الاستفادة من الأطعمة التي يتم تناولها.
وأورد موقع "إيت زيث" الأمريكي 5 عادات غذائية، قال إنها تسهم في تعزيز عملية الهضم وتحمي الجسم من السموم وتمنحك صحة أفضل خاصة إذا التزمت بها لفترة طويلة.
1- الوجبات الصغيرة
ينصح خبراء التغذية بالحصول على 6 وجبات صغيرة تحتوي كل منها على 300 سعر حراري، على مدار اليوم، بحسب الموقع، الذي أوضح أن ذلك يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي وله فوائد صحية أخرى أبرزها الحفاظ على مستويات السكر في الدم عند مستويات آمنة.
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التعليقات على عادات غذائية تمنحك صحة أفضل.. تعرف عليها
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