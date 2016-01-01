«المصري مالوش كتالوج».. توك توك معلق لعرض جهاز العروس.. صور

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صورة الخبر: «المصري مالوش كتالوج».. توك توك معلق لعرض جهاز العروس.. صور
«المصري مالوش كتالوج».. توك توك معلق لعرض جهاز العروس.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا على الفيسبوك لجهاز عروس في منطقة روض الفرج.

وأظهرت الصور وجود توك توك وموتسيكل معلقان بحبل وفي عجلاتهما أغطية السرير لعرض جهاز العروس في محاولة لإبراز شكل "العفش".

وأثارت الفكرة الكوميدية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت تعليقاتهم متباينة بين الإشادة والانتقاد الشديد لمنفذي فكرة تعليق التوك توك مما قد يعرض البعض للخطر إذا سقط على الأرض.

صورة الخبر: «المصري مالوش كتالوج».. توك توك معلق لعرض جهاز العروس.. صور

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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