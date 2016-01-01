لهذا السبب الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.
أما عن حركة الرياح، فيتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.
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