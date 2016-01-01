لهذا السبب الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

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لهذا السبب الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

أما عن حركة الرياح، فيتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى


القاهرة 32 22
الإسكندرية 31 22
وادى النطرون 31 22
طنطا 32 22
شبين الكوم 32 22
دمنهور 31 23
بلطيم 30 23
مطروح 29 21
السلوم 33 25
سيوة 36 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 23
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 23
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 33 24
نخل 29 16
نويبع 34 28
طابا 34 22
كاترين 28 15
الطور 30 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 34 24
المنيا 34 23
أسيوط 35 23
سوهاج 35 24
قنا 36 25
الأقصر 36 23
أسوان 37 27
إدفو 37 26
أبوسمبل 36 27
الوادى الجديد 35 26
شلاتين 34 27
أبو رماد 33 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 32 27

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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