الاتحاد الأوروبي يناقش إجبار الشركات على السماح بإزالة التطبيقات المثبتة مسبقاً

يناقش الاتحاد الأوروبي مسودة قانون تجبر الشركات السماح للمستخدمين بحذف التطبيقات المثبتة مسبقاً على هواتفهم وحواسبهم. كما يطلب القانون من الشركات التقنية الكبرى مشاركة البيانات مع منافساتها.
القانون الجديد يدعى قانون الخدمات الرقمية لم يذكر منصات بعينها، لكنه سيعني على الأقل أنظمة أندرويد و iOS وويندوز. حيث أن الشركات المصنعة للأجهزة تتعاقد مع بعض المواقع والخدمات وتقوم بتضمين تطبيقاتها مسبقاً في أجهزتها ولايمكن للمستخدم إزالتها بسهولة.
وهذا يعني حتى جوجل نفسها قد يحظر عليها تضمين تطبيقاتها في نظام أندرويد مسبقاً ما يضطر المستخدم إلى الدخول إلى متجر التطبيقات وتنزيلها، هذا إن كان متجر التطبيقات أيضاً متاحاً في الهاتف ولا يحتاج لتنزيل مثله مثل غيره.
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