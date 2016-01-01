

الاتحاد الأوروبي يناقش إجبار الشركات على السماح بإزالة التطبيقات المثبتة مسبقاً الاتحاد الأوروبي يناقش إجبار الشركات على السماح بإزالة التطبيقات المثبتة مسبقاً

يناقش الاتحاد الأوروبي مسودة قانون تجبر الشركات السماح للمستخدمين بحذف التطبيقات المثبتة مسبقاً على هواتفهم وحواسبهم. كما يطلب القانون من الشركات التقنية الكبرى مشاركة البيانات مع منافساتها.



القانون الجديد يدعى قانون الخدمات الرقمية لم يذكر منصات بعينها، لكنه سيعني على الأقل أنظمة أندرويد و iOS وويندوز. حيث أن الشركات المصنعة للأجهزة تتعاقد مع بعض المواقع والخدمات وتقوم بتضمين تطبيقاتها مسبقاً في أجهزتها ولايمكن للمستخدم إزالتها بسهولة.



وهذا يعني حتى جوجل نفسها قد يحظر عليها تضمين تطبيقاتها في نظام أندرويد مسبقاً ما يضطر المستخدم إلى الدخول إلى متجر التطبيقات وتنزيلها، هذا إن كان متجر التطبيقات أيضاً متاحاً في الهاتف ولا يحتاج لتنزيل مثله مثل غيره.

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وكانت جوجل قد تعرضت لغرامة أوروبية لأنها تدفع بعض الشركات المصنعة للهواتف لتضمين تطبيقات جوجل المختلفة في هواتفها، خاصة بعض التطبيقات غير الأساسية، وهو ما تنفيه جوجل.من ناحية أخرى، يطلب القانون الجديد في حال تمريره من الشركات الكبرى أن تشارك بياناتها عن مستخدميها مع منافساتها التي تعمل بنفس المجال، وهذا ما قد يقوض من قدرة الشركات على جمع البيانات عن المستخدمين.ومن المتوقع أن يتم التصويت على مسودة القانون بحلول نهاية العام الجاري والذي إذا تم إقراره قد يؤدي لتغييرات كبيرة في مشهد المنافسة في الاتحاد الأوروبي على الأقل، كون القانون لا يجبر الشركات على ما تنفيذ ما يطلبه خارج حدود الاتحاد.