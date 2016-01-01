200 أمريكي حياتهم في خطر بسبب ترامب وزوجته ميلانيا وموظفيه

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ترامب وزوجته ميلانيا

أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عن أسماء 200 شخص خالطوا الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، في مناسبات حاشدة تتعلق بجولة جمع التبرعات التي قام بها، نهاية الاسبوع الماضي.

وقالت ادارة الصحة بنيوجيرسي وفق تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "زود البيت الأبيض المسؤولين في نيوجيرسي بأسماء 206 أفراد على الأقل حضروا المناسبات".

وكشفت الادارة الصحية لولاية نيوجيرسي عن تواصلها مع الأشخاص الذين خالطوا الرئيس الامريكي وموظفي البيت الابيض وأوصتهم بمراقبة الأعراض التي تطرأ عليهم والتزام الحجر الصحي حال الشكوى.

وأضافت الولاية أن المسؤولين يجرون أيضا مقابلات مع موظفين في منتجع "ترامب للجولف" في بيدمينستر، ويقدمون توصيات صحية لهم.

وتابعت وفقا لحسابها على تويتر: "يجب على أولئك الذين يشعرون بالقلق من أنهم كانوا على اتصال بالرئيس او موظفيه وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي 14 يوما".

المصدر: تويتر

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