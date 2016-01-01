أعلنت إدارة الصحة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عن أسماء 200 شخص خالطوا الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، في مناسبات حاشدة تتعلق بجولة جمع التبرعات التي قام بها، نهاية الاسبوع الماضي.
وقالت ادارة الصحة بنيوجيرسي وفق تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "زود البيت الأبيض المسؤولين في نيوجيرسي بأسماء 206 أفراد على الأقل حضروا المناسبات".
وكشفت الادارة الصحية لولاية نيوجيرسي عن تواصلها مع الأشخاص الذين خالطوا الرئيس الامريكي وموظفي البيت الابيض وأوصتهم بمراقبة الأعراض التي تطرأ عليهم والتزام الحجر الصحي حال الشكوى.
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التعليقات على 200 أمريكي حياتهم في خطر بسبب ترامب وزوجته ميلانيا وموظفيه
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