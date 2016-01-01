علق فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على مطالبات عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق بترحيل فرجاني ساسي بعد تعديه على حكم مباراة المصري.
ونشر فرجاني ساسي تغريدة احمد حسام ميدو وعلق عليها قائلا: "احترامي".
وكان ميدو كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: "عصام عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي".
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التعليقات على فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد
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