فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد

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فرجاني ساسي

علق فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على مطالبات عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق بترحيل فرجاني ساسي بعد تعديه على حكم مباراة المصري.

ونشر فرجاني ساسي تغريدة احمد حسام ميدو وعلق عليها قائلا: "احترامي".

وكان ميدو كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: "عصام عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي".

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن مصير تقرير الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء إلى الجبلاية.

وقرر اتحاد الكرة إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.

قال المصدر ذاته إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم.

المصدر: elbalad

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