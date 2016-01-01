

برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1-1 في الليجا برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1-1 في الليجا

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



افتتح الهولندي لوك دي يونج التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة الثامنة من متابعة رأسية للضربة الركنية التي نفذها راكيتيتش.



واستطاع فيليبي كوتينيو معادلة النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

قد يعجبك أيضا...

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات برشلونة لتسجيل هدف الانتصار لكن دون جدوى أمام دفاعات إشبيلية، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة في المركز الخامس، وهو نفس رصيد إشبيلية في المركز السادس.