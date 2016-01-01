خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح الهولندي لوك دي يونج التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة الثامنة من متابعة رأسية للضربة الركنية التي نفذها راكيتيتش.
واستطاع فيليبي كوتينيو معادلة النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
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التعليقات على برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1-1 في الليجا
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