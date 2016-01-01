مرتضى منصور
وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.
وأكد مرتضى منصور أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد مسئولي اللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بتنفيذ هذا القرار على الإطلاق، مضيفا أن قرار اللجنة الأولمبية في سلة المهملات بالنسبة له، ولا يعتد به على الإطلاق.
وأوضح رئيس الزمالك أنه كان يرغب في إقامة مؤتمر صحفي لفضح اللجنة الأولمبية، إلا أن هناك بعض المسئولين في الدولة طالبوه بإلغاء المؤتمر الصحفي.
وشدد على أن الجمعية العمومية للنادي هي المنوطة فقط بمحاسبته وليس من حق أي جهة أخرى أن تحاسبه.
كما شدد على أن اللجنة الأولمبية تجاهلت أحكام القانون وطالبت بالتحقيق معه رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وأضاف أن مجلس النواب أخطر اللجنة الأولمبية في خطاب رسمي بعدم أحقيتها في التحقيق مع رئيس الزمالك إلا بعد اللجوء للبرلمان.
ووصف رئيس الزمالك كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بأنهما "خونة" ويتعاملان مع تركيا وقطر.
التعليقات على مرتضى منصور يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وحرمانه من مزاولة النشاط الرياضي
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