كلية الاداب بـ جامعة حلوان
أعلنت كلية الاداب بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت عن فتح باب التسجل بالتنسيق الداخلى الخاص بها للطلاب المستجدين بالكلية بشعبتى الانتظام و الانتساب عبر موقعها الالكترونى .
ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:
- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.
-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.
- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.
- بطاقة 6 جند للذكور.
- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.
- 5 صور من البطاقة الشخصية.
- استمارة التنسيق الداخلى الخاصة بالكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلى .
- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.
وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.
ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :
البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.
التعليقات على للطلاب المرشحين لآداب حلوان.. 9 أوراق يجب إحضارها أثناء التقديم للكلية
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