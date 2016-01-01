للطلاب المرشحين لآداب حلوان.. 9 أوراق يجب إحضارها أثناء التقديم للكلية



كلية الاداب بـ جامعة حلوان كلية الاداب بـ جامعة حلوان

أعلنت كلية الاداب بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت عن فتح باب التسجل بالتنسيق الداخلى الخاص بها للطلاب المستجدين بالكلية بشعبتى الانتظام و الانتساب عبر موقعها الالكترونى .



ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:



- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.

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-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.- بطاقة 6 جند للذكور.- 8 صور شخصية 4*6.- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.- 5 صور من البطاقة الشخصية.- استمارة التنسيق الداخلى الخاصة بالكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلى .- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.