للطلاب المرشحين لآداب حلوان.. 9 أوراق يجب إحضارها أثناء التقديم للكلية

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صورة الخبر: كلية الاداب بـ جامعة حلوان
كلية الاداب بـ جامعة حلوان

أعلنت كلية الاداب بـ جامعة حلوان الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021 ، كما اعلنت عن فتح باب التسجل بالتنسيق الداخلى الخاص بها للطلاب المستجدين بالكلية بشعبتى الانتظام و الانتساب عبر موقعها الالكترونى .

ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:

- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.
- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

- استمارة التنسيق الداخلى الخاصة بالكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلى .

- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.

وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.

ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية :

البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.

المصدر: elbalad

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