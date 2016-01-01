شروط التقدم للبعثات العلمية في جامعة الأزهر



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

تشهد البحوث العلمية بجامعة الأزهر، اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والبعثات العلمية إلى دول العالم، وانعكس هذا الاهتمام على تواجدها بصفة مستمرة في مجال البعثات لعدد من أساتذتها في التخصصات المختلفة.



وحصلت جامعة الأزهر، العام الحالي، على عدد من البعثات لأساتذتها بعدد من دول العالم، فرشح الدكتور صفوت مرعى، المدرس المساعد بقسم العقاقير بصيدلة أسيوط، للسفر لألمانيا، ورشح الدكتور عثمان عبد الناصر، المعيد بقسم اللغة الأردية للسفر للهند، والدكتور بلال حسن، المدرس المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية للسفر لأستراليا، والدكتور مصطفى عوض، المدرس المساعد بقسم علم الحيوان بعلوم أسيوط للسفر لأمريكا، والدكتور محمد محمدى، المدرس المساعد بقسم اللغة الأردية للسفر للهند.



ويشترط في الحصول على بعثة خارجية، من أجل الدكتوراه الدكتوراه أن يكون المتقدم معيدًا أو مدرسًا مساعدًا أو مساعد باحث حاصلًا على الماجستير أو باحثًا مساعدًا فى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تزيد السن على 30 عامًا فى تاريخ بدء الإعلان عن البعثة. ويجوز للجنة التنفيذية بعد أخذ رأى الجهة الموفدة أن تتجاوز عن شرط السن لمدة عامين لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة، والحصول على 550 درجة فى التويفل الدولى أو 79 فى اختبار الـ IBT الدولى أو 6 درجات فى اختبار ielts عند التقدم والسفر بهذا المستوى للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وتكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية أو المستوى اللغوى الأعلى الذى تطلبه الجامعات الأجنبية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يكون سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراة وفى حالة تقدمه لمنحة ولم يبت بقبوله فيها عند إعلان البعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها ويلغى ترشيحه على البعثة، واعتماد استمارة البيانات من كليته والجامعة، وأن يكون المتقدم على رأس العمل عند الإعلان عن البعثة .

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ويشترط في الحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه ، أٔن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، وأن يحصل على 500 درجة فى التويفل الدولى أو 61 درجة فى iBT أو 5 درجات فى اختبارات IELTS عند التقدم مع الالتزام بالمستوى اللغوى الأعلى الذى تطلبه الجامعات الأجنبية من دارسى الدكتوراه بها.كما يشترط الحصول على المستوى اللغوى المطلوب للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية، وتكون الدراسة بها باللغة غير الإنجليزية وفقًا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر، وبالنسبة لتخصص اللغات يتم الاعفاء من تقديم المستوى اللغوى المطلوب إذا كان التخصص متفقًا مع لغة دولة الإيفاد.ويشترط كذلك أن يكون المتقدم للحصول على المهمة على رأس عمله لمدة لا تقل عن عامين فى تاريخ الإعلان وثلاثة أعوام فى تاريخ السفر، واعتماد استمارة البيانات من كليته ثم الجامعة.وترجع الأولوية فى المفاضلة لاختيار المرشحين للبعثات، للتخصصات الحيوية والنادرة التى تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، علاوةة على قوة المشروع البحثى ومدة ارتباطه بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ومستوى الجامعة الأجنبية والخلفية العلمية والمستوى اللغوى للمتقدم ومساهمته فى أنشطة الجهة الموفدة.