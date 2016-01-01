شروط التقدم للبعثات العلمية في جامعة الأزهر

تشهد البحوث العلمية بجامعة الأزهر، اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والبعثات العلمية إلى دول العالم، وانعكس هذا الاهتمام على تواجدها بصفة مستمرة في مجال البعثات لعدد من أساتذتها في التخصصات المختلفة.
وحصلت جامعة الأزهر، العام الحالي، على عدد من البعثات لأساتذتها بعدد من دول العالم، فرشح الدكتور صفوت مرعى، المدرس المساعد بقسم العقاقير بصيدلة أسيوط، للسفر لألمانيا، ورشح الدكتور عثمان عبد الناصر، المعيد بقسم اللغة الأردية للسفر للهند، والدكتور بلال حسن، المدرس المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية للسفر لأستراليا، والدكتور مصطفى عوض، المدرس المساعد بقسم علم الحيوان بعلوم أسيوط للسفر لأمريكا، والدكتور محمد محمدى، المدرس المساعد بقسم اللغة الأردية للسفر للهند.
ويشترط في الحصول على بعثة خارجية، من أجل الدكتوراه الدكتوراه أن يكون المتقدم معيدًا أو مدرسًا مساعدًا أو مساعد باحث حاصلًا على الماجستير أو باحثًا مساعدًا فى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تزيد السن على 30 عامًا فى تاريخ بدء الإعلان عن البعثة. ويجوز للجنة التنفيذية بعد أخذ رأى الجهة الموفدة أن تتجاوز عن شرط السن لمدة عامين لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة، والحصول على 550 درجة فى التويفل الدولى أو 79 فى اختبار الـ IBT الدولى أو 6 درجات فى اختبار ielts عند التقدم والسفر بهذا المستوى للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وتكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية أو المستوى اللغوى الأعلى الذى تطلبه الجامعات الأجنبية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يكون سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراة وفى حالة تقدمه لمنحة ولم يبت بقبوله فيها عند إعلان البعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها ويلغى ترشيحه على البعثة، واعتماد استمارة البيانات من كليته والجامعة، وأن يكون المتقدم على رأس العمل عند الإعلان عن البعثة .
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