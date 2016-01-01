مستشار المفتي يوضح كيفية صلاة الاستخارة



صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن صلاة الاستخارة سُنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال سيدنا جابر: "كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يعلمنا الاستخارة فى كل شيء كما يعلمنا السورة من القرآن".



وأضاف "عاشور" خلال تقديمه "دقيقة فقهية"، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه: "ما كيفية صلاة الاستخارة؟"، أن من يقدم على فعل شيء فعليه أن يصلى صلاة الاستخارة ولكن يكون هذا فى الشيء المباح وليس الواجب عليك كالصلاة والصوم والزكاة لأن الواجب لابد أن يفعله الإنسان.



وتابع: "يجب على الإنسان أن يتوضأ وينوي صلاة الاستخارة ركعتين، فى الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يقرأ سورة الكافرون وفى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ثم يصلى الركعتين، وبعد أن يسلم يرفع يده خاشعًا قانتًا خاضعًا لله يمدح الله عز وجل ويثني عليه ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يقول دعاء الاستخارة وهو :«اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى الإنسان حاجته - خيرًا لى فى دين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمرى وعاجل أمرى وأجله فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن أمرى هذا وتقول حاجتك شرًا لى فى ديني ومعاشي وعاقبة أمرى وعاجل أمرى وأجله فاصرفه عنى واصرفني عنه وقدر ليا الخير حيث كان ثم ارضني به".

