من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن عقوبة ضد نجم الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، يوم غد الإثنين.
حسبما علم FilGoal.com، تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة يوم غد الإثنين لمناقشة الأحداث التي جمعت بين ساسي، وحكم لقاء المصري والزمالك، أمين عمر.
وعلم FilGoal.com، أن تقرير حكم المباراة لم يقل إن ساسي اعتدى عليه، بل صنف الواقعة بأنها "تلفظ ضد الحكم"، وسحب السماعة من أذنه.
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التعليقات على في الجول يكشف – موعد إعلان عقوبة فرجاني ساسي
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