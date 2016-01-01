في الجول يكشف – موعد إعلان عقوبة فرجاني ساسي



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن عقوبة ضد نجم الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، يوم غد الإثنين.



حسبما علم FilGoal.com، تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة يوم غد الإثنين لمناقشة الأحداث التي جمعت بين ساسي، وحكم لقاء المصري والزمالك، أمين عمر.



وعلم FilGoal.com، أن تقرير حكم المباراة لم يقل إن ساسي اعتدى عليه، بل صنف الواقعة بأنها "تلفظ ضد الحكم"، وسحب السماعة من أذنه.

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كان فرجاني ساسي قد تعرض للطرد خلال مباراة الزمالك والمصري في الجولة الماضية من الدوري.في الدقيقة 34 سقط ساسي أرضا مطالبا بركلة حرة، ألا أن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي وسط اعتراضات من النجم التونسي.ساسي حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، ألا أنه واصل اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة وسط محاولات من لاعبي الزمالك لتهدئة فرجاني.وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء في وجه ساسي الذي واصل اعتراضه على حكم المباراة.