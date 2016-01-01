

معلومات ضرورية للتأمين الاجباري على سيارتك.. تعرف عليها معلومات ضرورية للتأمين الاجباري على سيارتك.. تعرف عليها

شهدت سوق التأمين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتوفر شركات تأمين الممتلكات العاملة في مصر وثائق التأمين على السيارات بأنواعها.



وتستعرض بوابة أخبار اليوم وثيقة التأمين الاجباري على السيارات المعمول بها في مصر



أنواع وتغطيات وثائق تأمين السيارات

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يشترط ألا تكون السيارة قد سبق وسحبت لوحاتها إداريا من المرور، وتسرى التغطية في الأحوال الآتية:-1- انتقال السيارة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى.2- تجربة السيارة بعد وصولها.3- تجربة السيارة أمام المشترى.4- انتقال السيارة إلى قسم المرور للترخيص.5- انتقال السيارة إلى مكان الإصلاح.وحدد القانون آليات ومزايا وتغطيات كل نوع من تلك الوثائق وهى كالتالي:-أولا: تأمين السيارات الإجباريتتعهد شركة التأمين بمقتضى هذا النوع من التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة، أوعن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت داخل مصر، ويكون التزام الشركة بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.التأمين التكميلي للسيارات1- وثيقة تأمين على سيارة خاصة، وتصدر للسيارة الملاكي التي تستعمل في الأغراض المنزلية والاجتماعية وللنزهة وفى أعمال المؤمن له.2- وثيقة تأمين على سيارة تجارية، وتصدر للسيارات التي تستخدم في أغراض تجارية كسيارات النقل والأجرة والأتوبيس والسيارات المؤجرة، وكذلك السيارات ذات الأنواع الخاصة مثل الجرارات الزراعية وسيارات الإسعاف والمطافئ وغيرها.3- وثيقة تأمين على الموتوسيكل، سواء كانت تلك الموتوسيكلات خاصة أو تجارية (مركب عليها ثلاجة).4- وثيقة تأمين على الرخص التجارية (اللوحات المعدنية)، بشرط أن يتم تركيب اللوحات المعدنية على السيارات المملوكة للمؤمن لهم، لمن يزاولون صناعة السيارات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها.التأمين على السيارات بشكل عاموينقسم التأمين على السيارات بشكل عام إلى تأمين إجباري أو إلزامي، وتأمين تكميلي أو اختياري، وذلك بحسب حاجة ورغبة صاحب السيارة، بينما يتم فرض شراء وثيقة التأمين الإجباري على السيارة حسب القانون ويتم سداد قيمتها بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور.ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض بـ40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئي.وتقوم شركات التأمين بالسداد عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.والتأمين الإجباري على السيارات، واحد من أنواع التأمين التي يدفعها أي فرد مقبل على شراء سيارة ولا يعرف كثيرون أهميته أو وهدفه في الحماية من حوادث الطرق.وتعتبر أهم ضوابط هذا النوع من التأمين كالتالي:-1- التأمين الإجباري على السيارات أحد أهم وثائق التأمين في مصر، وتم فرضه عام 2007 ويتم تسديد قيمته في إدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة وتحصله شركات التأمين من خلال منافذها المعتمدة.2- تعود أهمية التأمين الإجباري في تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في الوفاة، أو مبلغ تعويضي في حالة العجز الكلى أو الجزئي.3- ويغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية ويكون التزام شركة التأمين، بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة الآلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.4- هناك إجراءات محددة ينبغى أن يتبعها المؤمن له أو من ينوب عنه للحصول على التعويض، وهى إبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه المركبة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب زيادة الأضرار الناجمة عنه.