

المنصور للسيارات تقدم شيفروليه ماليبو 2021 في مصر المنصور للسيارات تقدم شيفروليه ماليبو 2021 في مصر

وسط تقديم عدد كبير من وكلاء السيارات لموديلات 2021 الجديدة في مصر، أعلنت شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات شيفروليه في مصر عن تقديم موديل 2021 من سيارتها شيفروليه ماليبو في السوق المحلي، وذلك بفئتين فقط وليست ثلاثة كموديل 2020، حيث كانت أسعار هاتين الفئتين كالتالي:



- فئة أولى بسعر 390 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 450 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن هذه السيارة تتوفر محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).