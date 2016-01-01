

فولفو ستصنع كروس أوفر كهربائية بمنصة جيلي! فولفو ستصنع كروس أوفر كهربائية بمنصة جيلي!

دخلت سيارة فولفو XC40 ريتشارج مرحلة الإنتاج، لكن يبدو أن الشركة تعمل على تطوير طراز كروس أوفر كهربائي أصغر، والذي يُطلق عليه مبدئياً اسم XC20، وسيتم بناؤه على منصة جيلي SEA التي ظهرت مؤخراً في معرض بكين للسيارات في سيارة لينك آند كو زيرو الاختبارية.



وفي حديثه إلى أوتو اكسبريس، أكد هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لفولفو هذا الأمر، مؤكداً أن المنصة ستُستخدم لطراز أصغر من XC40، وستكون سيارة كروس أوفر، مؤكداً على أن الارتفاع عن الأرض والقدرات على الطرق الوعرة ربما لا تكون من أولويات الطراز الجديد.



حتى الآن، لا توجد أي معلومات عن موعد الكشف عن XC20، لكن فولفو قالت إنهم سيضيفون سيارة كهربائية جديدة إلى تشكيلة سياراتهم سنوياً على مدار الخمس سنوات المقبلة، وهذه خطة طموحة للغاية، حيث أن فولفو ترغب في أن تمثل السيارات الكهربائية 50% من مبيعاتها السنوية بحلول 2025.

في الختام، ستكشف فولفو عن سيارتها الكهربائية القادمة في عام 2021، في حين لم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل حول موديل العام المقبل، إلا أن التقارير قالت أنها ستكون كروس أوفر كوبيه، ولا توجد أية معلومات رسمية حتى الآن.







