الجيش الأمريكي يزود كلاب العمليات الخاصة بنظارات الواقع المعزز

آخر الأخبارعلم وتقنية › الجيش الأمريكي يزود كلاب العمليات الخاصة بنظارات الواقع المعزز

صورة الخبر: الجيش الأمريكي يزود كلاب العمليات الخاصة بنظارات الواقع المعزز
الجيش الأمريكي يزود كلاب العمليات الخاصة بنظارات الواقع المعزز

كشف مؤسس Command Sight، عن فكرة جديدة للجيش الأمريكي قال إنها يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي توجه بها قوات العمليات الخاصة كلابها أثناء المداهمات وفي ساحات المعارك.

وتعتمد الفكرة على أخذ زوج عادي من نظارات Rex Specs المستخدمة بالفعل لحماية عين الكلاب من قبل الجيش، خلال العمليات، وتزويدها بمكون إلكتروني ضوئي، لتظهر شاشة عرض رأسية، حيث يمكن وضع الإشارات المرئية في تراكب رقمي للعالم الحقيقي لتوجيه الحيوانات وهي التقنية المعروفة باسم الواقع المعزز.

كما تتصل نظارات الواقع المعزز التي ابتكرها "Peper" مؤسس ""Command Sight، بواجهة أوامر يمكن للمعالج استخدامها ليس فقط لرؤية ما يراه الكلب، ولكن أيضًا للتواصل مع الحيوان في الوقت الفعلي، مما يجعل تفاعلهم أكثر فعالية.

يذكر أن كلاب العمل البوليسية بتعقب المخدرات و المتفجرات وحتى الاشتباك مع مقاتلي العدو خلال الحروب، وقد ساعد كلب من القوات الخاصة يُدعى كونان في الإطاحة بزعيم داعش أبو بكر البغدادي الخريف الماضي، وحصل على ميدالية من الرئيس.





المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش الأمريكي يزود كلاب العمليات الخاصة بنظارات الواقع المعزز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65180

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager