

الأعلى للآثار عن كشف سقارة الجديد: التوابيت بحالة رائعة الأعلى للآثار عن كشف سقارة الجديد: التوابيت بحالة رائعة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن بعض التفاصيل المتعلقة بكشف سقارة الجديد.



وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم الكشف حتى الآن عن 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، منهم 13 تابوتًا بداخلهم مومياوات ترجع للأسرة الـ26 في البئر الأول.



وأوضح أن التوابيت بحالة رائعة جدًا، ولا تحتاج سوى نوعا من التقوية، لافتًا إلى أن عددًا منهم يعود إلى مجموعة من الكهنة الذين فضلوا أن يتم دفنهم في هذا البقعة التي كانوا يعتبرونها مقدسة بسقارة منذ ما يقرب من 2600 عام.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن الاكتشاف تم بأياد مصرية خالصة، لافتًا ظهور عشرات التوابيت داخل البئر الثالث، بخلاف الـ59 الذين تم الكشف عنهم في المؤتمر الصحفي اليوم.وأعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أكبر كشف أثري حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية فى الكشف حتى الآن عن 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام وتماثيل في حالة جيدة من الحفظ للكهنة وكبار الموظفين، تعود للعصر المتأخر من الأسرة 26 أو 27، داخل 3 آبار ومازالت أعمال الكشف مستمرة .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام و60 سفيرا وأسرهم من سفراء 43 دولة أجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.