

فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية

وبحسب عدد من الخبراء الغربيين، فإن هذه خطوة كبيرة للأمام مقارنة بما تم إنشاؤه سابقًا، والجيش الأمريكي نفسه لا يزال متخلفًا في هذا المجال.



يشار إلى أن السترة مخفية تحت الملابس ولا تعيق حركة الجندي، مع تسهيل الحمل على الجهاز العضلي الهيكلي. بفضل وزنها البالغ ستة كيلوغرامات، فإنها تسمح بسهولة حمل ما يصل إلى 60 كيلوغرامًا من المعدات القتالية.



قال صمويل بينديت، المحلل في مركز التحليل البحري ، لبوابة Task & Purpose ، "إن السمة المميزة لسترة الحماية هي أنها تسمح للجندي بالتحرك بحرية أكثر. -هذا مهم لأن النماذج الأخرى من السترات تحد من قدرات الجندي.

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وتعتقد الصحيفة أن تطوير سترات الحماية، للبزات العسكرية بما في ذلك بزة "راتنيك-3"، يظهر أن الجيش الروسي يتقدم بشكل كبير على الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. تم اعتبار أحدث التطورات الأمريكية، بدلة المشغل الخفيفة التكتيكية (TALOS)، غير ناجحة، حيث فشل المطورون في دمج جميع الأنظمة الفرعية للبدلة القتالية بشكل صحيح.