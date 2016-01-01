فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية

آخر الأخبارعلم وتقنية › فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية

صورة الخبر: فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية
فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية

وبحسب عدد من الخبراء الغربيين، فإن هذه خطوة كبيرة للأمام مقارنة بما تم إنشاؤه سابقًا، والجيش الأمريكي نفسه لا يزال متخلفًا في هذا المجال.

يشار إلى أن السترة مخفية تحت الملابس ولا تعيق حركة الجندي، مع تسهيل الحمل على الجهاز العضلي الهيكلي. بفضل وزنها البالغ ستة كيلوغرامات، فإنها تسمح بسهولة حمل ما يصل إلى 60 كيلوغرامًا من المعدات القتالية.

قال صمويل بينديت، المحلل في مركز التحليل البحري ، لبوابة Task & Purpose ، "إن السمة المميزة لسترة الحماية هي أنها تسمح للجندي بالتحرك بحرية أكثر. -هذا مهم لأن النماذج الأخرى من السترات تحد من قدرات الجندي.

وتعتقد الصحيفة أن تطوير سترات الحماية، للبزات العسكرية بما في ذلك بزة "راتنيك-3"، يظهر أن الجيش الروسي يتقدم بشكل كبير على الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. تم اعتبار أحدث التطورات الأمريكية، بدلة المشغل الخفيفة التكتيكية (TALOS)، غير ناجحة، حيث فشل المطورون في دمج جميع الأنظمة الفرعية للبدلة القتالية بشكل صحيح.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55314

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager