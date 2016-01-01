وبحسب عدد من الخبراء الغربيين، فإن هذه خطوة كبيرة للأمام مقارنة بما تم إنشاؤه سابقًا، والجيش الأمريكي نفسه لا يزال متخلفًا في هذا المجال.
يشار إلى أن السترة مخفية تحت الملابس ولا تعيق حركة الجندي، مع تسهيل الحمل على الجهاز العضلي الهيكلي. بفضل وزنها البالغ ستة كيلوغرامات، فإنها تسمح بسهولة حمل ما يصل إلى 60 كيلوغرامًا من المعدات القتالية.
قال صمويل بينديت، المحلل في مركز التحليل البحري ، لبوابة Task & Purpose ، "إن السمة المميزة لسترة الحماية هي أنها تسمح للجندي بالتحرك بحرية أكثر. -هذا مهم لأن النماذج الأخرى من السترات تحد من قدرات الجندي.
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التعليقات على فيديو| وسائل إعلام تقيم «سترة المقاتل» الروسية للحماية
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