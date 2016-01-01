نوع من الفاكهة قد يمنحك شباب دائم.. تعرف عليه

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تساعد التغذية السليمة في عيش حياة أفضل دون أمراض، ومن الضروري أتباع عادات غذائية صحيحة .



وتمتلئ جميع خلايانا بمولدات طاقة صغيرة، تسمى الميتوكوندريا، ولكن عندما تصبح قديمة، تقل كفاءتها، وربما تكون سامة.



وتجري إعادة تدوير الميتوكوندريا القديمة بواسطة الخلية إلى ميتوكوندريا جديدة. ومع تقدم العمر، يتباطأ تقدم إعادة التدوير هذا ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات.

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واكتشف العلماء أن الرمان يحتوي على مادة تسمى urolithin A، وهي المركب الأول الوحيد المعروف الذي يمكنه إعادة إنشاء الميتوكوندريا.وفي دراسة نشرت في Life Extension، دُرس الرمان وكيف يمكن أن يساعد في زيادة طول العمر.وقام الباحثون بعدة دراسات على القوارض، ووجدوا أن urolithin A يحسن وظيفة العضلات ويزيل الميتوكوندريا التالفة قبل أن تتراكم وتسبب خللا في الخلايا، في جميع أنحاء الجسم.ويعرف العلماء أنه مع تقدم العمر، تفقد الميتوكوندريا قوتها وتموت، وبالتالي "تسد" الخلايا بالحطام الذي يعيق وظيفتها".ويحتوي الرمان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام، ويقال إنه مصدر جيد للفيتامينات، وخاصة فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E، وكذلك حمض الفوليك، كما أن خصائصه تساعد في عملية إبطاء الشيخوخة وتعزز طول العمر.