

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.



وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجلت اليوم 830 جنيهًا، وهو سعر أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

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