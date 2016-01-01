

اليوم العالمى للحيوانات.. اعرف الحيوان اللى بيعبر عن شخصية برجك اليوم العالمى للحيوانات.. اعرف الحيوان اللى بيعبر عن شخصية برجك

يحتفل العالم اليوم بيوم الحيوانات، كشركاء لنا فى العالم. ورغم أن عالم الحيوان ملىء بالتفاصيل الغريبة والمدهشة، لكن فى الكثير من الأحيان نجد وجوه للتشابه بيننا وبين الحيوانات. فمن هو الحيوان الذى يرى خبراء الفلك أن شخصية برجك تشبهه كثيرًا؟ اعرف الإجابة حسبما ذكرها موقعى "thethings" و"Your Tango".







برج الحمل ـ قط بري



مولود برج الحمل ذكي وماكر وكسول وفي بعض الأحيان حين يغضب يحب أن يطيح بكل شيء أمامه. عندما يدخل مكان يلفت أنظار الجميع.





قط برى

قط برى

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