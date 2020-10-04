

سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 4-10-2020 أمام الجنيه المصرى سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 4-10-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 4-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.



15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.70 جنيه للشراء.



15.80 جنيه للبيع.



قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار فى بنك مصر15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.15.79 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.15.79 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط، وهو ما أدى إلى انتعاش الآمال بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، لكن بعد إصابة "ترامب" تأثرت الأسواق بصورة ملحوظة.ورغم إعلان بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية دفعت المعنويات للارتفاع والاتجاه نحو المخاطرة، إلا أن نبأ إصابة ترامب ألقى بظلاله ودفع في اتجاه ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، ورغم أن المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة).