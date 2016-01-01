في 5 دقائق.. اصنعي أشهى بلح شام في المنزل



طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وطريقة عمل بلح الشام الأصلية سهلة وبسيطة وبفضله الكبار والصغار واليكم طريقة عمل بلح الشام.



يُعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، وطريقة عمل بلح الشام الأصلية سهلة وهناك طرق مختلفة لعمل بلح الشام.



مقادير عمل بلح الشام

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كوب دقيقكوب ماءربع فنجان زيت3 بيضاتملعقة نشا صغيرةرشّة فانيليا2 كوب سكر2 كوب ماءعصير نصف ليمونةرشّة فانيلياطريقة تحضير بلح الشام- في قدر على النار ضع الماء والزيت وأتركهم حتى الغليان وأثناء غليان الماء والزيت على النار، ثم قوم بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا في وقت واحد مع التقليب المستمر حتى يصبح العجين متماسك.- إرفع العجين من على النار وإمزجها جيدًا، ويفضل إستخدام العجّان ثم أتركها قليلًا حتى تبرد وضيفي البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة قوم بخلط المزيج جيدًا.- ضع العجين في قمع الحلويات لتشكيل بلح الشام وضعه في زيت ساخن وإنتظر حتى يتحول لونه للذهبي ثم اغمره في القطر البارد.- إرفع بلح الشام من القطر وصفه ثم ضعه في طبق التقديم.طريقة تحضير شربات- احضر قدر وضع فيه الماء والسكر وإنتظر حتى الغليان.- أضيف عصير الليمون ورشّة الفانيليا وأترك المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم إرفعه من على النار وأترك القطر حتى يبرد لتضع فيه بلح الشام.